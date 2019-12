Wanda Nara su Mauro Icardi | “Soffro la differenza di età”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non ci sono dubbi sul fatto chesi sia ritagliata uno spazio d’eccezione nel panorama televisivo italiano. Moglie ma anche procuratrice sportiva di, la showgirl argentina è di certo in bilico tra chi la ama e chi la odia. I tifosi l’accusano per esempio di aver malgestito la carriera dell’ex centravanti dell’Inter, ora in forze al Paris Saint-Germain. Tuttavia la 33enne moglie e manager continua ad andare avanti per la propria strada. Prima donna di Tiki Taka,è al contrario molto apprezzata sui social, dove compare spesso e volentieri senza veli. Da metà gennaio, inoltre, inizierà una nuova avventura sul piccolo schermo, in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip 4. Definendosi come diretta e onesta,ha dunque rilasciato di recente un’interessante intervista a “La Repubblica”, dove si è raccontata fin nei ...

