Vive di stenti e tutti i vicini lo aiutano ma quando muore fa delle donazioni miliardarie

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un uomo, Ronald, andava in giro sempre in apparenza poverissimo , mangiava dove capitava, aveva indosso abiti lisi e per riscaldarsi un po’ trascorreva molto tempo in biblioteca dove leggeva non dando fastidio a nessuno.gli abitanti di Brattleboro, una cittadina del Vermont, lo conoscevano ed erano affezionati a lui tanto che tante signore facevano a maglia sciarpe e maglie e gliele donavano e qualcuno ogni tanto gli offriva un pasto caldo. Insommapensavano fosse poverissimo. Invece, Ronald era così ricco cheè morto ha lasciato alla biblioteca dove trascorreva tanto tempo al caldo leggendo un milione e 200mila dollari e all’ospedale dove è stato ricoverato per l’ultimo periodo 4 milioni di dollari. Il direttore della biblioteca Jerry Carbone ha commentato così: “Con questo regalo faremo aggiornamenti di grande giovamento per la nostra cittadina, ci ...

Valenti81031175 : @spighissimo @matteosalvinimi Quale politico vive di Stenti o col minimo sindacale? Io non ne'conosco uno che vive come un operaio. - deeplyfree3 : RT @RealBarlafuss: Se paghi 6.000 euro per entrare in Europa non sei un profugo o uno che vive di stenti. Sei un clandestino che deve esser… - fabrizio_sn : RT @RealBarlafuss: Se paghi 6.000 euro per entrare in Europa non sei un profugo o uno che vive di stenti. Sei un clandestino che deve esser… -