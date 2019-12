Una superficie autopulente che elimina i peggiori superbatteri

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (foto: ThomasVogel via Getty Images) Un po’ come una foglia di loto, su cui l’acqua scivola portando via lo sporco. Stiamo parlando di una nuova, che tiene lontano non solo lo sporco ma anche microorganismi patogeni, comepericolosi. Questaè stata creata da un gruppo di ricerca coordinato dall’Università McMaster in Canada ed è una delle nuove proposte per combattere il diffuso problema della resistenza antimicrobica. Il prototipo degli scienziati è un involucro di plastica, sottile e flessibile, con una struttura su scala dei nanometri (milionesimi di millimetro),e repellente, cheda solo, grazie alla struttura, microorganismi patogeni comepericolosi. Lo studio è pubblicato su Acs Nano. La nuovadi plastica è una sottilissimo strato trasparente, trattato con particolari ...

