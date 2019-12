Sannio, verifiche sisma: scuole chiuse

Uffici pubblici aperti, domani, ma leresterannoin via precauzionale nel. E' per consentire a Vigili del fuoco e tecnici comunali e del genio civile di effettuare tutte ledi staticità dopo le scosse di terremoto. Questi i primi provvedimenti decisi dal Comune di Benevento per fronteggiare lo sciame sismico registrato per tutta la giornata. Ben 15 scosse: la più forte di magnitudo 4.1. Anche il Comune di Avellino ha deciso di chiudere leper precauzione.(Di lunedì 16 dicembre 2019)