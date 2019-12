Prova a rapinare la villa | ma viene fermato da sei gatti | ladro messo in fuga a Fermo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Altro che cane da guardia: a, nelle marche, sono stati iad avvertire i padroni di casa e a mettere inun. “Ici hanno salvati” ha raccontato la proprietaria di casa, Donatella Properzi, al Resto del Carlino, che ha dato per primo la notizia. “Ci hanno allertati e, scagliandosi contro il, hanno creato un inatteso ostacolo. Il malvivente si è portato a casa qualche bel graffio, che si spera sia di monito a non intraprendere mai più un simile gesto”. La signora Properzi, che abita in un villino nella periferia della città, ha raccontato di aver sentito un gran baccano in casa dopo il tramonto: “Credendo fosse una lite tra inella stanza accanto, ho aperto la porta del corridoio. Mi sono trovata di fronte ad un losco figuro vestito di nero con passamontagna calato sul viso”. La donna spaventata, ha chiesto aiuto ...

