Previsioni Meteo | caldo eccezionale per gran parte d’Europa per il resto di Dicembre

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Sembra che il primo mese dell’inverno 2019-2020 in Europa sarà in linea con temperature mensili sopra la norma: condizioni eccezionalmente calde sono previste per i settori centro-orientali e meridionali. I modelli, infatti, tendono verso lo sviluppo di un fortenel corso di questa settimana. Oggi, 16Un dipolo si stabilirà sull’Europa in questa settimana, con una profonda depressione a onda lunga sul Nord Atlantico che raggiungerà la Penisola Iberica occidentale. Ad est, si rafforzerà una dorsale sul Mediterraneo, che si espanderà gradualmente sulla Penisola Balcanica e sull’Europa centro-orientale. Insieme alla dorsale in rafforzamento, avverrà anche un’avvezione calda che si diffonderà sull’Europa continentale. Un’anomalia di temperatura fortemente positiva si svilupperà sul Mediterraneo, sui Balcani e intorno alle Alpi. Martedì 17La ...

