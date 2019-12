Pendolaria 2019 | la classifica delle dieci peggiori linee ferroviarie da Sud a Nord

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’ex Circumvesuviana, la Roma-Viterbo e la Roma-Ostia Lido restano led’Italia. Non solo lo sono daanni, ma continuano anche a peggiorare. In generale, un dato positivo c’è. Si riduce l’età dei treni in circolazione, ma anche quella dei convogli rispetto al numero dei pendolari, che continua a salire. Questa la foto scattata nel rapportoda Legambiente, che sottolinea come, nella legge di Bilancio in corso di approvazione, non siano previste risorse aggiuntive per potenziare il servizio e per rilanciare davvero una ‘cura del ferro’ nel nostro Paese. SI RIDUCE L’ETÀ DEI TRENI – Continua, intanto, la dismissione dei convogli più vecchi in molte regioni, con l’età media arrivata a 15,4 anni (nel 2017 era di 16,8 anni), grazie al trend iniziato negli scorsi anni con l’immissione di nuovi convogli da parte di Trenitalia. Il ...

