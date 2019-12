Nostradamus: Esploderà il Vesuvio e ci sarà l’Armageddon (Di lunedì 16 dicembre 2019) Il 2017 si è caratterizzato per: disoccupazione, aumento della crisi finanziaria, banche fallite e nuovi sacrifici economici per far ripartire l’economia, ma la ciliegina sulla torta di quell’anno, negativa ovviamente, sarebbe dovuta essere l’eruzione del Vesuvio. Stando alle profezie di Nostradamus e dei suoi studiosi, questa sarebbe dovuta avverarsi proprio in quell’anno. Per prevedere le altre cose successe nel 2017 non serviva Nostradamus, ma le profezie di quell’anno non si sono fermate con quella sul Vesuvio. Gli studiosi dell’astrologo francese si sono concentrati sulle verità nascoste tra le quartine e sono riusciti ad individuare un altro catastrofico evento. Gli studiosi hanno riscontrato all’interno delle quartine un altro rischio geografico. Come detto uno dei due è proprio quella che riguarderebbe l’imminente eruzione ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nostradamus Esploderà