Mattino | Gattuso ha chiesto a De Laurentiis Torreira a gennaio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilscrive che sabato sera, dopo la partita contro il Parma, Desi sono incontrati a cena. E’ stata anche l’occasione per parlare di mercato. Il tecnico ha fatto un’unica richiesta al presidente: “una sola mossa in entrata in programma ama decisiva”. Serve un regista, “un playmaker basso che sappia dettare i tempi della manovra e proteggere la difesa, una pedina indispensabile per il 4-3-3 di”. In cima alla lista c’è l’uruguaiano, dell’Arsenal. “Il Napoli è pronto a prenderlo subito sia a titolo definitivo che in prestito ma c’è da vincere la resistenza dei Gunners. La valutazione è 30 milioni, la formula potrebbe essere quella di un pagamento dilazionato con obbligo di riscatto fissato nel 2021”. Giuntoli è già al lavoro.piace per le sue ...

