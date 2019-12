Il gesto “OK” ha anche un significato non ok

Leggi la notizia su ilpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da un paio d'anni è diventato un simbolo dell'estrema destra americana, ed è tornato attuale che alcuni cadetti militari lo hanno fatto in diretta tv

eacarini : @perelaa @piccherroll Ok. Siamo sicuri che 1) il gesto abbia *inequivocabilmente* un significato fascista e non più… - dory1490 : cmq ok che uno se lo aspetta visto gli ultimi scherzetti che ci hanno fatto però ditemi che senso ha mettere la cli… - Robertoro80 : @alebi69 @TorinoSFT Ma non fa niente per cercare la -