I migliori caricatori wireless: la nostra guida all’acquisto (Di lunedì 16 dicembre 2019) Oggi la tecnologia più utilizzata nella ricarica dei dispositivi mobili è quella wireless, una soluzione estremamente efficiente, che permette di ripristinare l’autonomia degli apparecchi senza usare il filo. Si tratta di una soluzione pratica e funzionale, da usare sia a casa che in viaggio o al lavoro, oppure anche in macchina, acquistando un modello da agganciare alla plancia. La ricarica senza cavo non è però disponibile con tutti i device: bisogna infatti possederne uno compatibile. Ad esempio, quelli che supportano questa innovativa tecnologia sono alcuni iPhone della Apple, dall’8 fino all’11, modelli di smartphone Huawei, Nokia e Google e i Samsung Galaxy a partire dall’S8. I caricabatterie wireless possono essere singoli, perciò è possibile mettere in carica soltanto un telefono alla volta, oppure multiuso, per ricaricare allo stesso tempo l’Apple Watch, le AirPods e ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : migliori caricatori