Cagliari-Lazio | Giulini è una furia | “mi hanno spiegato i 7′ di recupero | ma mi sembra

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilnon ci sta. I sardi protestano per ilconcesso dall’arbitro Maresca nel posticipo contro la, che con due gol proprio in quei sette minuti ha ribaltato la partita. In particolare, furioso il presidente Tommasoai microfoni di Sky Sport: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Abbiamo affrontato una squadra fortissima in maniera egregia. E’ stata una bellissima gara, giocata a viso aperto, all’inglese, con occasioni da entrambe le parti. Abisso e Maresca miche sono entrati 5 volte i sanitari e a quanto pare, secondo il regolamento, è un minuto ad ogni occasione e due sono per i cambi, più 30 secondi per la sostituzione di Nainggolan. Io quello che critico è che nel secondo tempo delle cinque interruzioni ce n’è stata solo una che è durata un minuto, generalizzare questo concetto. Mi auguro che questo ...

