Adriana Volpe si scaglia ancora contro Giancarlo Magalli e la Rai

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sembra una storia senza fine quella del “divorzio” tra la showgirle mamma Rai. Ospite come intervistata su un’emittente svizzera, RSI La1,non ha perso occasione per attaccare di nuovo il suo ex co-conduttore e l’emittente italiana con la quale aveva un contratto ai tempi de I Fatti Vostri. La showgirl ha raccontato comesi sarebbe lasciato andare a frasi e battute diffamatorie sulla sua figura di professionista, di madre e di donna. Laha raccontato di aver esposto due querele e di aver fatto presente alla Rai la situazione in cui vessava ma, come ha raccontato nell’intervista, l’azienda invece di risolvere il problema ha considerato la stessaun problema. La donna ha concluso dicendo: Se vaiil sistema diventi un problema. Quale donna ha il coraggio ha di denunciare ...

248455 : Adriana Volpe attacca Magalli e la RAI: nuove dichiarazioni dopo la chiusura del programma tv… - BlitzQuotidiano : Adriana Volpe torna ad attaccare Magalli (e la Rai) anche dalla tv svizzera - RSIonline : RT @AntonioCivile: La conduttrice televisiva @AdrianaVolpeTV ospite di @RealiniDamiano al #GiocodelMondo è qui da rivedere -