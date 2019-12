Tutte le contraddizioni di Aung San Suu Kyi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 15 dicembre 2019) Passano gli anni eSan Suu Kyi sembra essere ormai un pallido riflesso di quell’eroina non violenta che ha combattuto la dittatura birmana con uno spirito di gandhiana memoria. Mercoledì scorso, davanti alla Corte internazionale di giustizia, la leader del Myanmar ha difeso le forze armate del suo Paese contro le accuse di genocidio e di violazione della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio a danno del popolo rohingya. L’autodifesa In un discorso di circa 30 minuti, San Suu Kyi ha negato “l’intento genocida” da parte dell’esercito e ha delineato la storia delle tensioni nello stato di Rakhine, definendo la repressione del 2017 come un “conflitto interno”, nel quale l’esercito del Myanmar stava rispondendo agli attacchi della guerriglia armata caso del Arakan Rohingya Salvation Army ...

