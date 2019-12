Temptation Island | Nicola pronto a sposare Sabrina

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Serena Granato In una lettera,Tedde si dicea convolare a nozze conMartinengo, dopo aver partecipato aDopo aver animato il gioco di2019, format di Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia,Tedde eMartinengo sono tornati al centro del gossip per delle indiscrezioni emerse sul loro rapporto. Tra i fidanzati intercorrono 12 anni di differenza d'età, un particolare che in passato aveva messo a dura prova i due, tanto da spingerli a partecipare al noto docu-reality sui tradimenti. Archiviate, però, tutte le incomprensioni vissute nel loro "viaggio nei sentimenti", i due fidanzati potrebbero essere prossimi alle nozze. Stando a quanto trapelato nel nuovo numero di Di più magazine,Tedde ha destinato alla sua compagna un'importante dichiarazione d'amore, avanzando, cioé, alla Martinengo due ...

