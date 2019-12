Meteo | sette giorni di caldo anomalo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Dopo un periodo decisamente invernale per il Nord Italia e climaticamente nella norma per il Centro-Sud, ne inizia uno decisamente. “L’arrivo di venti di Scirocco farà schizzare le temperature sopra la media del periodo su tutta Italia con precipitazioni in aumento” fanno sapere gli esperti de ‘Il.it’, avvisando che “fino a martedì le piogge interesseranno principalmente il Nordovest, soprattutto la Liguria e Genova. Da mercoledì giungerà dal Nord Africa un vortice ciclonico che farà peggiorare fortemente il tempo sulla Sardegna, ma le piogge continueranno a bagnare il Nordovest e l’arco alpino dove la neve, a causa dei venti più miti meridionali, scenderà sopra i 1.600 metri circa”. Piogge anche su Sicilia e Calabria e “giovedì si prevede una giornata a tratti instabile con ...

