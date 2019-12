LIVE Fiorentina-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | Godin va in panchina | gioca Bastoni

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18 L’invece ha ottenuto finora 38 punti in campionato: nell’era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2006/07 e nel 2017/18 (39): nel primo caso vinsero anche la 16^ giornata, nel secondo la pareggiarono. 20.15 Martín Cáceres ha affrontato quattro volte l’inA, sempre in casa – un gol per lui (3V, 1P) – il difensore della, in gol contro il Torino, non segnava nel massimo campionato italiano da aprile 2018, quando vestiva la maglia della Lazio (contro la Viola). 20.12hanno pareggiato due delle ultime tre sfide diA (un successo nerazzurro), tante quante nelle precedenti 18. 20.09 Laha vinto solo due delle ultime 18 partite diA al Franchi: completano il parziale nove pareggi e sette sconfitte. 20.06 Laha perso tutte ...

