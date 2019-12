Inter | Conte furioso | «I giornalisti devono rispettarci» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il tecnico dell’ha parlato della polemica scaturita dalla lettera del Corriere dello Sport –Antonioha parlato dopo la polemica legata alla lettera del Corriere dello Sport: «È tutto in mano all’avvocato. Non l’ho presa io sul personale, ma l’. La categoria deideve». «Un giorno facciamo un titolo sul razzismo e ci facciamo ridere dietro da tutto il mondo. E un altro giorno anticipiamo la conferenza di Mihajlovic. E un’altra volta questo. A tutto c’è un limite, bisogna porre un freno. Alla fine vincete sempre voi», ha conclusoai microfoni di Sky Sport. “È tutto in mano agli avvocati”#pic.twitter.com/XtqYItxSjl — Alessandro (@ordnasselA 90) December 15, 2019 Leggi su Calcionews24.com

