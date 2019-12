Caos Libia | l’Egitto contro Serraj In settimana possibile visita di Di Maio a Tripoli

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giornata di tregua sul fronte militare del conflitto libico, dove non si registrano combattimenti di rilievo dopo il nuovo annuncio di una ‘battaglia finale’ da parte di Khalifa Haftar, ma guerra di dichiarazioni tra i principali attori in campo. La comunità internazionale è preoccupata, scrive Claudio Accogli su Ansa, i riflettori sono puntati sullainindel ministro degli Esteri Luigi Diper riprendere contatti diretti con i protagonisti libici, nell’ambito di un’azione politica congiunta partorita a Bruxelles dopo la trilaterale Italia-Francia-Germania. Ma la bordataoggi è arrivata dall’Egitto. Il governo di unità libico di Fayez al Sarraj «non ha un vero libero arbitrio» perché «è stato preso in ostaggio dalle milizie armate e dai terroristi», ha tuonato infatti il presidente egiziano Abdel ...

