Cambiamenti climatici | Guterres “deluso dalla COP25 | un’occasione persa”

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il segretario generale dell’ONU, Antonio, si è detto “deluso” dal fallimento delladi Madrid sul clima: l’ha definita “un’occasione persa“. La Conferenza sul Climadi Madrid si è chiusa con una intesa vaga in cui si esprime “la necessità urgente” di ridurre le emissioni da carbone: un accordo minimo, raggiunto al secondo giorno di estensione dei lavori che si sarebbero dovuti concludere venerdì. I circa 200 Paesi firmatari dell’accordo di Parigi non sono riusciti a evitare il fallimento del summit: dopo due settimane di difficili negoziati e due ulteriori notti di trattative intense, nella sessione conclusiva hanno solo segnalato il “bisogno urgente” di agire contro il global warming, ma senza arrivare a un accordo su alcuni punti essenziali per rispondere all’emergenza climatica e ...

