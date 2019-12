Termoli | sbaglia manovra e finisce in mare con l' auto | morto intrappolato nell' abitacolo

Leggi la notizia su ilmattino

(Di sabato 14 dicembre 2019) È stata restituita ai familiari la salma di Giuseppe Tumini, il pensionato di 76 anni deceduto ieri sera in porto aa causa della caduta inmentre era al volante dell'....

