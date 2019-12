Si può raccontare l’amore universale? Un fumetto ci prova

Leggi la notizia su vanityfair

Il racconto dell'amore è cosa di poeti, mostrarlo è opera di pittori. È declinato in tanti modi diversi, ma si può descrivere in versi o disegni? Il disegnatore francese di origine beninese, Yvan Alagbé da 8 anni lavora a questo: raccogliere in un unico volume la storia dell'amore, l'Apocalypse des oiseaux. «Scrivere una storia dell'amore vuol dire proporre una riscrittura della Storia. Una storia dell'amore è una storia delle religioni, una storia dell'arte, una storia delle storie» spiega Alagbé raccontando del suo libro impossibile. Una storia dell'amore è il titolo della mostra che è ospitata, fino al 20 dicembre, all'Accademia di Belle Arti di Bologna. È la prima volta che una mostra racconta la ...

