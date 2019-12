Sardine | arriva l’invito del premier Conte | “Quando e se lo vorranno | pronto a

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Le“fanno molta simpatia” al. Senza tentare di mettere “cappelli” sul movimento nato a Bologna, “quando e se lo, troveranno un presidente del Consiglio molto disponibile a incontrarli, a confrontarsi con loro, a parlare e a discutere”. Lo dice ilGiuseppe, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa al termine del Consiglio Europeo, a Bruxelles. Mentre lesi preparano alla manifestazione di oggi a Roma a un mese dalla nascita, il movimento ottiene l’endorsement delGiuseppe. “È un movimento che mi procura simpatia, c’è voglia di partecipazione, non vedo perché dovremmo essere preoccupati da queste manifestazioni di cui colgo tutta la positività”, ha detto il presidente del Consiglio. Oggi, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 15 lescendono in piazza a Roma al ...

