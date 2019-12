Ritratto della giovane in fiamme | Sciamma | mostro l’innamoramento

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Roma 14 dic. (askanews) – Al festival di Cannes ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura e la Queer Palm e ora è candidato ai Golden Globe “in”, il fim, in sala dal 19 dicembre, che Célineha presentato a Roma. Ambientato nel 1770, racconta l’innamoramento e la passione fra due donne, una pittrice di talento, l’altra costretta dalla madre e dalle convenzioni ad un futuro come moglie di uno sconosciuto. Un racconto potente, intenso, ma essenziale allo stesso tempo, magnificamente interpretato da Noémie Merlant, Adéle Haenel e Valeria Golino. La regista francese spiega: “L’innamoramento è quasi una sfida gigantesca, è come nella vita: il dubbio, il pericolo, comprendere il proprio desiderio, verificare il desiderio dell’altro, avvicinarsi all’assenso dell’altro. Quindi questa idea di ...

