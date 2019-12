Rita Dalla Chiesa | Grande ⁦Massimo Giletti | è la cultura mafiosa che dovete

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)elogia Massimocon un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "E' la, è l’omertà checombattere, questa è la verità. Lui ha già vinto, proteggendo le sorelle Napoli". Larilancia quindi un video postato su Instagram da Non è l'arena, in

Rita_Sechi7 : RT @LadyMouse79: Se in casa hai una piantagione di marijuana devi tenere un profilo basso, invece un fornaio di Lucca si è fatto sgamare da… - Rita_Sberna : Ospite della trasmissione televisiva 'Tra le righe' condotta dalla giornalista Paola Russo in onda su Tele Padre Pi… - CristianiToday : Ospite della trasmissione televisiva 'Tra le righe' condotta dalla giornalista Paola Russo in onda su Tele Padre Pi… -