Paura nel Mugello | scossa di terremoto spinge la gente in strada

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Iltorna a tremare, questa volta laè stata più lieve ma laè stata tanta. Ilè arrivato solo pochi giorni fa quello di magnitudo 4,5. NuovadinelLaè stata registrata alle 17.55 di sabato pomeriggio. Secondo quanto riferisce INGV, il magnitudo è di 3 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato registrato a cinque km da Barberino a una profondità di 8 km. Laè stata perfettamente avvertita dagli abitanti del, reduci da quella ancora più forte della scorsa settimana. In molti si sono riversati in, diversi cittadini passeranno la notte nei centri emergenza allestiti nella palestra di Barberino e all’autodromo del. DATI #RIVISTI #ML 3.0 ore 17:55 IT del 14-12-2019 a 5 km E Barberino di(FI) Prof=8Km #INGV 23596201 https://t.co/7oeDjhrR2p— INGVterremoti ...

FrancescoBonif1 : Tanta paura questa notte nel Mugello!per la scossa di terremoto, tante persone costrette a passare la notte in macc… - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate - AdrianaCioci : RT @repubblica: Terremoto, nuova scossa di magnitudo 3 nel Mugello: paura e gente in strada -