Non può pagare scarpe da corsa | costruisce delle Nike con le bende Storia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Rhea Bullos ha 11 anni e ama correre. Una passione che non si ferma dinanzi a nulla, neanche all’impossibilità di comprare un paio diadatte alla. Con creatività e tenacia Rhea ha deciso di crearle da sola: qualche benda intorno al piede e un pennarello per imitare il simbolo della. Con i piedi così fasciati, ha partecipato al torneo della sua scuola elementare della cittadina di Balasan, nelle Filippine. Ha corso, più forte di tutti. Non ci sono stati rivali per lei, che ha conquistato il podio nei 400, negli 800 e nei 1.500 metri. Le foto della sua creazione hanno fatto il giro dei social, condivise dal suo allenatore, Predirick B. Valenzuela. “Sono contento che abbia vinto. Ha lavorato duramente per allenarsi. Si stancano tantissimo quando si allenano questi ragazzi, perché non hanno le”, ha ...

