Maltempo | Coldiretti | 91 trombe d’aria da inizio autunno

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dall’dell‘lungo la Penisola si sono verificate ben 91d’aria, un numero superiore del 56% a quello dello stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’elaborazione disu dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) in relazione all’ultima ondata diche ha colpito duramente il mezzogiorno con danni e feriti a causa di una tromba d’aria a Lauria nel potentino. Una perturbazione violenta che fa salire il conto degli eventi estremi di unpazzo in cui – sottolinea la– si sono registrati in media 4 nubifragi al giorno fra tempeste di pioggia, neve, vento,d’aria e grandine. L’eccezionalità degli eventi atmosferici, afferma l’associazione in una nota, è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una ...

