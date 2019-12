LIVE Genoa-Sampdoria 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | primo tempo molto bloccato | dominano

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40′ Cassata ruba palla a Gaston Ramirez che stava andando in campo aperto, iniziano ad allungarsi le squadre in questo finale di, ancora 0-0 a cinque minuti dall’intervallo. 38′ Sombrero di Criscito nei confronti di Linetty, il numero 4 delsbroglia una situazione difensiva che stava diventando complicata per via della pressione dei giocatori blucerchiati. 36′ Solo und’angolo fino a questo momento, battuto dai rossoblù. 35′ Ilguizzo del match è del, ora possesso Samp a centrocampo. 34′ Prima vera occasione da goal del match, cross dalla sinistra che trova l’inserimento di Sanabria, l’attacante paraguaiano delmanca di poco l’appuntamento col pallone. 32′ Rimessa lunga di Murru in zona offensiva a cercare Quagliarella, altro ottimo ...

