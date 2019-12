LIVE Genoa-Sampdoria 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo di Marassi

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 In questo momento lasalirebbe a 13 punti, agganciando il Brescia al 17esimo posto, ilandrebbe invece a 12, penultimo davanti solo alla Spal. 21.40 “Derby della Paura”, sono addirittura zero, i tiri in porta di due squadre che non possono permettersi di perdere la stracittadina, sia per l’onore che soprattutto per la complicata situazione di classifica. 21.380-0 ildel “Derby della Lanterna”, partita bloccata e povera di emozioni. Da segnalare solo gli ammoniti, Ghiglione e Cassata per ile Vieira per la Samp. Aldei tre minuti di recupero Ranieri ha effettuato la prima sostituzione, fuori l’infortunato Ekdal, dentro Murillo. 45’+3 Finea Genova, pochissimi tiri in porta, tanta aggressività,0-0 45’+2 Rischio ...

