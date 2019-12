“Lettera offensiva nei confronti di Conte” | annullata la conferenza stampa dell’Inter

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “MILANO – Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una letteraneidel nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media “che devono garantire il rispetto delle persone” oggi non si terrà la”. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha comunicato l’annullamento delladella vigilia da parte del tecnico Antonio Conte prevista per oggi.L'articolo “Letteraneidi Conte”,ladell’Inter CalcioWeb.

