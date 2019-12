Inchiesta Open | il ruolo di Luca Lotti nelle carte dell’indagine E spunta un incontro

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’della procura di Firenze sulla fondazione(quella che organizza ogni anno la Leopolda per Matteo Renzi) procede con una certa prudenza. Da due giorni, però, quando gli atti sono stati depositati al tribunale del Riesame, sono emersi elementi di maggiore chiarezza. Si sa, ad esempio, che al centroc’è in particolare il finanziamento che il gruppo Toto ha inviato alla fondazione, attraverso l’avvocato Alberto Bianchi. Il legale viene assunto per una consulenza – i pm di Firenze hanno dei dubbi anche su questa – e dopo aver svolto il suo lavoro, quest’ultimo versa almeno 300mila euro alla fondazione e al comitato per il Sì al referendum del 2016. L’interessamento di Bianchi sugli affari di Autostrade prosegue prima e dopo il referendum, inizia nel 2015 e arriva almeno al 2017. Tra gli appunti più rilevanti evidenziati dalla Guardia di finanza ...

