Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 14 dicembre 2019): i rapporti con Teresa De Santis e i progetti in tivù Si sperava potesse segnare il riscatto. E invece lo Zecchino d’Oro è stato piuttosto avaro di soddisfazioni in termini di ascolti con, storica presentatrice, accantonata negli ultimi palinsesti dopo aver lungamente contribuito al servizio pubblico. Per lei, in ottica … L'articolo: “Ladiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Antonella Clerici: 'La Rai? Opinioni diverse e nulla di concreto…” - - _beaphoenix_ : RT @Caustica_mente: Per #Sanremo2020 due partner a sera per Amadeus quindi 10 donne? Ok: 1. Antonella Clerici 2. Simona Ventura 3. Silvia T… - Piergiulio58 : #sanremo2020?? Queste le vallette per #amadeus? 1. Antonella Clerici 2. Simona Ventura 3. Silvia Toffanin 4. Dilet… -