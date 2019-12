Vincenzo Nibali | “Da tre anni mi dicono che sono vecchio Se mi preparo bene | al Giro

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è uno di quei fuoriclasse del ciclismo ad avere vinto praticamente tutto nella propria carriera, ma contemporaneamente non si sazia mai di sfide e obiettivi personali. Nel 2020, infatti, lo Squalo dello Stretto è pronto ad una nuova avventura, con la casacca della Trek-Segafredo. A 35, il siciliano saluta quindi la Bahrain-Merida dopo treche hanno visto qualche alto e basso di troppo, anche a livello di rapporti interni, come confermaalla Gazzetta dello Sport. “Forse la squadra dopo la frattura della decima toracica al Tour 2018 ha avuto qualche dubbio. Ma io dopo nemmeno 3 mesiarrivato secondo aldi Lombardia e anche secondo all’ultimod’Italia. Credo di averlo dimostrato: sì, ci. Il Tour non è stato facile, ma un successo di tappa l’ho comunque ottenuto”. A questo punto il vincitore di tutti e tre i ...

