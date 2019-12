Napoli | i tributaristi contro l’inasprimento delle sanzioni fiscali | Inutili contro

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’inasprimentoè una “strada sbagliata” per recuperare l’evasione. Lo ha detto il presidente dell’Unione nazionaleCamere degli avvocati, Antonio Damascelli, nella sua relazione al sesto congresso di Uncat in corso a. “Già la legge sulle manette agli evasori (L. 516/82) si risolse in un intasamento degli uffici giudiziari né miglior sorte ha avuto l’attuale decreto 74/2000 – ha rilevato – senza omettere di considerare che l’innalzamentosoglie è spessissimo provocato dall’utilizzopresunzioni e dagli accertamenti induttivi, a scapito ovviamente di coloro che incappano in problematiche di interpretazione della legge”. Le iniziative anti-evasione previste dalla legge di Bilancio “non potranno produrre gli effetti sperati se si utilizza la sola leva fiscale e ...

angelo84721199 : Al via il VI Congresso Nazionale di Uncat - Napoli- Gli Avvocati Tributaristi al sostegno delle Imprese - fisco24_info : Gli avvocati tributaristi a congresso cercano un ponte con le imprese: Il VI Congresso dell’Uncat (Unione nazionale… -