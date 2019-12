Lupin III – The First | in Giappone scoppia la mania | persone travestite da Lupin | Fujiko

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se i fan italiani dovranno attendere il 20 febbraio 2020 per vedere il filmIII – The, inè giàta la febbre legata alla pellicola d’animazione realizzata in computer grafica. Nel Sol Levante il film è uscito lo scorso 6 dicembre e “l’effetto diIII sulla gente” è stato impressionante. Sono tutti impazziti (di nuovo) per il ladro per antonomasia, celebre grazie a una serie di fumetti e cartoni animati già cult in tutto il mondo. Diretto dal regista Takashi Yamazaki, da quando il film è uscito nelle sale a Tokyo è facile imbattersi per le strade o le metropolitane income i loro beniamini, dallo stesso, Goemon e Jigen. C’è di più. I siti d’informazionese raccontano una situazione piuttosto inquietante che si sta verificando in queste ore. Le autorità hanno reso noto che dall’uscita ...

