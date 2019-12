La mamma del bimbo travolto dall' auto pirata | Quella donna doveva aiutarmi Come si

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “, invece è fuggita”, sono le parole delladi Ishaan,di due annida un’in provincia di Brescia. Il piccolo sta meglio, ma non è ancora fuori pericolo: l’ematoma sembra che si stia riducendo e la sedazione potrebbe essere sospesa a breve. I genitori di Ishaan parlano poco italiano e le condizioni delsono state spiegate loro da una mediatrice culturale. A riportare le parole della coppia è il Corriere della Sera.“Io non sono arrabbiata con chi guidava l’— assicura Sandeep Kaur facendo tradurre a un amico —. Gli incidenti possono succedere. Ma nonscappare.fermarsi e. Io sono rimasta lì da sola, disperata, con mio figlio a terra. Non parlo italiano e non sapevo cosa dire, cosa fare,chiedere aiuto e...

fattoquotidiano : CASELLATI CUORE DI MAMMA Dall'assunzione della figlia allo svago negli Usa per i concerti del figlio. Ecco le notiz… - __opshummergold : RT @MagFra9: Del mio Natale da bambina ricordo la gioia di nascondere sotto il piatto la letterina scintillante piena d'amore per mamma e p… - Federica1406 : RT @GuarneriMarina: Poi chiuse di colpo la Bibbia di Mamie. «Leggi bene, mamma. Quando dice di porgere l’altra guancia hai capito male. Non… -