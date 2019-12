Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento –142019, l’Comprensivo “G.” di Benevento svolgerà il proprio Open Day per i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Questo l’orario dell’: 16,00/18,30, presso le seguenti sedi: plesso Infanzia e Primaria Pezzapiana – c.da Pezzapiana; plesso Infanzia Ferrovia – via Cosimo Nuzzolo, 1; plesso Primaria Ferrovia – via Cosimo Nuzzolo, 1; sede Scuola Secondaria di Primo grado – via Cosimo Nuzzolo, 37. L'articolo14con l’Open Day proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Istituto #Moscati, sabato 14 dicembre appuntamento con l'Open Day ** - ilvaglio1 : Open Day all'istituto comprensivo Moscati #istitutocomprensivomoscatibenevento #openday #benevento -