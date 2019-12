I Muppet incontrano Untitled Goose Game in questo divertentissimo video mostrato ai The Game Awards (Di venerdì 13 dicembre 2019) Ieri sera durante i The Game Awards è andato in onda forse il crossover più spettacolare si sempre, ovvero i Muppet che incontrano l'acclamato Untitled Goose Game.Per chi non lo conoscesse, Untitled Goose Game è il titolo indie sviluppato da House House che ha per protagonista un'irritante ed al tempo stesso adorabile oca, alla ricerca di oggetti da rubare e da portare alla sua tana. Ebbene, ieri sul palco di The Game Awards, Beaker, ed il Dott. Bunsen Honeydew, prima di premiare Gris come gioco che ha avuto il maggior impatto sulla società, hanno mostrato la loro relazione con Untitled Goose Game.Beaker ha indossato un visore VR, catapultandosi così all'interno del gioco indie e vagando per le vie del paese, stando attendo ai vari cittadini che non hanno di sicuro buone intenzioni. questo crossover ha fatto saltare di gioia i fan di Untitled Goose Game, che ora vogliono veramente un ...

Leggi la notizia su eurogamer

