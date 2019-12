Formula 1 - Bocciate le nuove gomme | restano quelle del 2019

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La FIA e la Pirelli hanno diramato un comunicato per rendere nota la volontà unanime dei team di1 di mantenere la gamma di pneumaticianche per la prossima stagione. Dopo aver provato lenel corso dei test di Abu Dhabi, le squadre hanno optato per la soluzione più conveniente, ossia quella di mantenere inalterate lee - di conseguenza - non modificare le vetture, risparmiando tempo e denaro.Fronte comune per non cambiare. LePirelli erano state sviluppate seguendo le linee guida della Federazione e offrivano un grip leggermente inferiore al primo giro lanciato, per poi garantire un rendimento più costante sulla lunga distanza. Nonostante questo, le squadre hanno preferito mantenere la gamma di mescole usate già nel. "Dopo aver testato e analizzato i nuovi pneumatici 2020, i team sono stati chiamare a votare per decidere quali ...

