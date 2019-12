Doppio colpo in casa Forza e Coraggio | ecco Savoia e Iuorio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutonuovo arrivo inAsd: la società sannita ha annunciato l’approdo in rosa dei calciatori Bartolomeoe Francescoè un terzino sinistro, classe ’99, e arriva dal Real San Martino Valle Caudina, compagine che milita nel girone A di Promozione;, invece, è un centrocampista, classe 2001, che arriva in prestito dal Campobasso, società alla quale vanno i ringraziamenti della compagine dirigenziale della FeC per la disponibilità mostrata nella conclusione dell’affare. I due ragazzi sono già a disposizione di mister Liccardi per la trasferta sul campo del San Vitaliano L'articoloinproviene da Anteprima24.it.

