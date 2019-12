Dolce e Gabbana dovranno risarcire Maradona | la sentenza

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)saranno costretti aDiego Armando: i due stilisti avevano fatto indossare a una modella una maglietta del Napoli simile a quella del famoso calciatore.Non è andato a finire bene il processo per: i due stilisti saranno costretti aDiego Armando. I fatti risalgono al 2016, quando a Napoli si tenne una prestigiosa sfilata della maison di moda e, a una della modelle, fu fatta indossare una maglietta del Napoli con la scritta. Insomma, una maglietta identica a quella del famoso calciatore che, nonostante le scuse dei due stilisti e un mazzo di fiori, ha deciso di sporgere denuncia. Il giudice gli ha dato ragione, si tratterebbe di un “furto d’immagine“: “Il nome diveicola particolari suggestioni di fascino storico e di eccellenza calcistica. Non può ...

