Carrefour | l’acquisizione da Conad di 28 supermercati ex Auchan

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha siglato un accordo conche prevede l’acquisizione di 28. Questi si trovano in Lombardia, soprattutto a Milano. L’accordo traGli excambiano nuovamente insegna.Italia, nella mattina di venerdì 13 dicembre, ha dichiarato di aver firmato un accordo per l‘acquisizione dadi 28 punti vendita. Questi sono situati in Lombardia, principalmente nella città di Milano e nel “formato di prossimità”, ovvero con superficie compresa tra 150 e 600 metri quadrati. I dettagli dell’operazione non sono ancora stati resi noti, l’attuazione del progetto è prevista nei primi mesi del 2020. Il gruppo assicura la salvaguardia del personale di vendita. “Questa transazione è coerente con il piano di trasformazione quadriennale 2019-2022 annunciato nel febbraio ...

