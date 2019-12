Bufera su Bonafede | Cammarota scrive a Sindaco e Pres Ordine Avvocati

Alfonso Bonafede : la frase sul reato doloso e colposo scatena la Bufera : È bufera per l’affermazione di Alfonso Bonafede a Porta a Porta, nella puntata dello scorso 11 dicembre in cui si è parlato di riforma della prescrizione (da tempo argomento oggetto di spinoso dibattito). “Quando per il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo ha termini di prescrizione molto più bassi“. È questa la frase della discordia che ha sollevato un moto di indignazione da più parti, esperti del settore ...