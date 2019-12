Bcc Napoli | brindisi di Natale Manzo | Un anno di grandi successi | e nel 2020 nuova sede

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Maridì Vicedomini Rosso e Blu: questi i colori ufficiali della Bcc, presidente Amedeo, che h“dipinto” per qualche ora Palazzo San Teodoro, la storica dimora patrizia di riviera di Chiaia, a, giovedi 12 dicembre, in occasione di un raffinato Christmas brunch organizzato da Anna Riviergi, responsabile dell’Ufficio di presidenza e relazioni esterne della Bcc. A fare gli onori di casa il presidente Amedeoche si è così espresso: “Il 2019 è stato unstraordinario che ha visto la nostra banca, in un territorio sempre più flagellato da fenomeni economici negativi come la perdita di posti di lavoro, la emigrazione di tante aziende, in pole position, proponendo e mettendo in atto un modello nuovo, di fiducia e di speranza che opera in maniera diretta con i propri interlocutori, mietendo fiducia tra i risparmiatori, ma soprattutto dando ...

