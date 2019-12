Alberto Matano fa un errore | “Chiamato per Il cantante mascherato”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La vita in diretta:commette unalla fine della puntata di oggi e si scusa Ultima puntata della settimana per La vita in diretta oggi, venerdì 13 dicembre 2019, al termine della qualeha commesso un piccolo sbaglio, da lui stesso corretto subito dopo. Salutando e ringraziando, con Lorella Cuccarini, il pubblico da casa, con la sigla finale in sottofondo, tra gli applausi del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma, il mezzobusto del TG1 ha infatti dato appuntamento a lunedì, dimenticando per un attimo che domani sarà in video eccezionalmente, a partire dalle 15.00, con un segmento di Telethon. Grazie per averci seguito. Ci vediamo lunedì!… ah no, scusate: domani ci sarà l’appuntamento con Telethon alle 15.00 ha infatti asserito.concorrente a Ilmascherato? “Mi hanno chiamato per ...

Mamox__ : Oggi anche Matano indossa il coglioncino. Però bisogna dire che gli dona. Grande Alberto! #lavitaindiretta - SchwarzGuido : RT @BomprezziMarco: @giuliaselvaggi2 Copia per conoscenza a Davigo e Travaglio? Ricordate le belle puntate condotte da Alberto Matano 'sono… - BomprezziMarco : @giuliaselvaggi2 Copia per conoscenza a Davigo e Travaglio? Ricordate le belle puntate condotte da Alberto Matano '… -