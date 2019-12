Valentino Rossi - In pista con la Formula 1 di Hamilton - VIDEO

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e Lewissi sono scambiati i ruoli per un giorno. Il campione di Tavullia ha guidato la monoposto Mercedes che ha preso parte al campionato del mondo di1 del 2017, mentre il pilota inglese si è messo in sella alla Yamaha M1 utilizzata nell'ultimo mondiale MotoGP. Ina Valencia. Lo storico scambio ha avuto luogo in Spagna, al circuito Ricardo Tormo, a pochi chilometri da Valencia. I due stavano pianificando da anni questa prova e lo scorso lunedì sono riusciti a coronare questo sogno:ha indossato una tuta di pelle da moto, mentresi è infilato l'ignifuga calandosi poi nell'angusto abitacolo della Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+. Per, tuttavia, non si tratta di un debutto assoluto su una1: in passato aveva già guidato diverse monoposto, tra cui alcune Ferrari, ma per la prima volta nella sua carriera ha avuto a ...

