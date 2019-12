Super Mbappé | 100 gol in tutte le competizioni – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il fuoriclasse del Paris Saint-Germainha siglato la rete numero 100 con i club inleCon il gol al Galatasaray nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Kylianha raggiunto quota 100 reti con i club inle: 27 quelli segnati contro il Monaco, 73 con il Paris Saint-Germain. La sua vittima preferita in Ligue 1 è il Rennes, contro cui ha realizzato ben otto gol in carriera. Numeri impressionanti per un talento che ha ancora ampi margini di miglioramento. Leggi su Calcionews24.com

