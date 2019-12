Straordinario trapianto di testicolo dal fratello gemello | ora potrà procreare

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Eccezionale intervento di chirurgia martedì 3 dicembre a Belgrado, capitale della Serbia. Un uomo di 36 anni, nato senza testicoli, orafinalmente. Un team internazionale di chirurghi altamente specializzati gli ha infatti trapiantato con successo uno dei testicoli di suo. Un altro splendido successo in campo medico. E fortunatamente, anche di recente ci son stati altri tipi di trapianti record. Ilgli permetterà di diventare padre L’operazione chirurgica, scrive il New York Times, aveva come obiettivo quello di dare al paziente dei livelli più stabili di testosterone di quelli offerti dalle iniezioni. Oltre ciò, l’operazione ha permesso al 36enne di avere dei genitali più naturali e comodi, prosegue il quotidiano americano. Ma soprattutto, il paziente avrà finalmente la possibilità di diventare padre. Lo ha confermato il dottor Dicken ...

Carla51C : RT @BorgonzoniPres: In panchina dopo il trapianto: la forza magnifica di un grande guerriero. Un esempio straordinario! Al tuo fianco #Sini… - GiorgettiDavide : RT @BorgonzoniPres: In panchina dopo il trapianto: la forza magnifica di un grande guerriero. Un esempio straordinario! Al tuo fianco #Sini… - pepevaniglia : RT @BorgonzoniPres: In panchina dopo il trapianto: la forza magnifica di un grande guerriero. Un esempio straordinario! Al tuo fianco #Sini… -