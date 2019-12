Roberto Benigni e Matteo Garrone ospiti a Che Tempo Che Fa

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Fabio Fazio fa il colpaccio. Dopo l’archiviazione da parte della Corte dei Conti dell’inchiesta sul suo contratto, il conduttore domenica ‘festeggerà’ la buona notizia accogliendo a CheChe Fa. I due saranno in studio in occasione dell’uscita dell’attesissimo Pinocchio, il film che arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre, e che vedrà il primo nelle vesti di regista mentre il secondo interpreterà Geppetto (dopo aver interpretato nel 2002 il celebre burattino). Seppur a fini promozionali, è indubbia l’attesa per il ritorno diin tv, che in questi anni (salvo rare e brevi ‘comparse’, come nell’ultimo anno a Lessico Amoroso o durante i David di Donatello 2019) ha ridotto le sue apparizioni sul piccolo schermo. Chissà se quella di domenica sarà proprio ...

chetempochefa : ??Abbiamo il piacere di comunicarvi che nella prossima puntata di #CTCF avremo ospiti: Roberto #Benigni e Matteo Gar… - chetempochefa : Roberto Benigni domenica torna a #CTCF da @fabfazio, nell’attesa ricondividiamo le sue parole nella puntata dell’ap… - chetempochefa : ?? Vi aspettiamo tutti domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiDue per l'imperdibile puntata con Roberto Benigni e Matt… -